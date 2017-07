On savait le développement de Bloodstained : Ritual of the Night un peu chaotique, on savait également qu'il se passait des choses du côté des équipes en charge du projet comme le suggérait cette news datant du 24 novembre 2016, mais c'est désormais officiel : Inti Creates ne travaille plus du tout sur le prochain jeu de Kōji Igarashi.Comme confirmé sur les forums du titre, le studio nippon a cessé de mettre les mains dans le cambouis dès l'E3 2016, au profit de DICO qui a pris la place vacante pour s'occuper notamment de la création d'assets artistiques, en plus d'apporter l'huile de coude dont manquerait le studio principal, ArtPlay. Comme l'indique Siliconera, Inti Creates reste en charge de la création du mini-jeu qui fera office de prequel à Bloodstained. En ce qui concerne la sortie du titre, pas plus d'informations qu'un vague "premier trimestre 2018". On a le temps de voir venir.