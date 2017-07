Voici une Information concernant le jeu Dragon Quest XI :Le fait d’intégrer des voix dans le jeu a généré un grand débat chez Square-Enix. Afin de préserver l’identité du jeu, ils ont opté pour ne mettre aucune voix. Pour rappel, Dragon Quest VIII dans sa version Ps2 n’avait pas non plus de voix, du moins dans la version japonaise. Le Remake 3DS en avait cependant. Avoir un protagoniste silencieux et donc sans voix est en fait la norme au Japon. De plus, s’il fallait ajouter des voix dans le titre, Square-Enix dit aurait eu besoin de beaucoup plus de temps, ce qui retardé considérablement son développement. Yuji Horii a déclaré également qu’ils ont mis l'accent sur le scénario. Il a donc beaucoup de détails précis au niveau de l’histoire, du début du jeu jusqu'à sa fin. Du coup, ils ont décidé de ne pas inclure de voix dans Dragon Quest XI. Le travail sur les émotions des personnages a été très travaillé en conséquence. Pour rappel, le jeu Dragon Quest XI sortira au Japon le 29 juillet 2017 sur Ps4 et 3DS. Le jeu est également en développement sur Nintendo Switch…Source : http://www.siliconera.com/2017/07/25/square-enix-explains-dragon-quest-xi-wont-voice-acting/