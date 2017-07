Hello les gars,



Pour ceux qui s'y connaissent, j'envisage d'investir dans un home cinéma. J'ai une oled 4K et une pièce de 50m2 (canapé au milieu du salon et écran collé au mur). J'ai trouvé la promo ci-dessous:



http://www.son-video.com/Rayons/Pack-home-cinema-Atmos/Klipsch-Reference-R28F-Atmos-System-512.html



pour vous ça vaut le coup ? tout conseil sera utile car je suis complètement novice en la matière.



Thanks les gars !