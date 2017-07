Voici une Information concernant le jeu God of War :Florian Strauss a révélé que contrairement aux Opus précédents de la Saga, le studio a transformé le rendu physique pour God Of War sur Ps4. Le but est de créer un style fondé et réaliste, placé dans un environnement qui ressemble à un lieu réel, mais avec des éléments fantastiques. Le Studio voulait également des émotions subtiles sur les visages des personnages et a utilisé une technologie spécifique pour y parvenir, qui n'était autrefois utilisée que dans les films, et un éclairage très précis pour que les personnages soient bien réalistes. Il a ajouté qu’il y a beaucoup plus de puissance disponible sur Ps4, ce qui va permettre obtenir les meilleures performances possibles, entrainant une meilleure performance globale. Enfin, il a révélé que le fils de Kratos, Atreus, sera très utile dans le jeu et sera un compagnon pus que compétent, comme dans les combats par exemple. Pour rappel, le jeu sortira l’année prochaine…Source : http://segmentnext.com/2017/07/25/god-of-war-physical-ps4/