Très bon drama avec Matsumoto Jun.Même problème que le précédent drama, l'actrice principale pas très jolie.10 épisodes de 45min.A regarder sans hésiter !Disponible sur anime ultime, traduit par la Sushi-bar & Yakusa-Sub.Iwaya Sumire est une journaliste talentueuse, issue de la célèbre Université de Tokyo. Elle a un fort caractère. Un soir en rentrant chez elle, elle découvre, en bas de son immeuble, un jeune homme blessé en train de dormir. Elle lui vient en aide, l'emmène chez elle pour le nourrir et le soigner. Seulement, le lendemain, alors que Sumire essaye de faire partir ce jeune homme, celui-ci insiste pour rester chez elle, quelles que soient les conditions. Elle propose alors pour rigoler de l'héberger en tant qu'animal domestique. Mais lui ne rigole pas, il prend la proposition au pied de la lettre et accepte ...

posted the 07/25/2017 at 09:17 AM by ioop