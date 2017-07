Bon drama avec Yamapi (seul problème, l'actrice principale que je ne trouve pas très jolie).10 épisodes de 45min.A regarder !Disponible sur anime ultime, traduit par la Drama-Jinso-Fansub.Kozue est une femme au foyer, mariée depuis 7ans et vivant avec ses parents, sa sœur et sa petite nièce dans le magasin de fleurs des parents. Elle devrait être heureuse et pourtant, il lui semble que quelque chose manque dans sa vie. Elle reprend le travail mais même cela ne semble toujours pas être suffisant. C'est en cette période de doutes que par hasard, lors d'un jour de pluie, son chemin croise celui de Takuma, un lycéen dont la tristesse qui l'entoure attire l'attention de Kozue malgré elle ...

posted the 07/25/2017 at 09:17 AM by ioop