Voici une Information autour du jeu Kingdom Hearts III :Avec la révélation du monde de Toy Story, beaucoup ont été impressionnés par le rendu proche du film, mais les fans n'étaient pas les seuls surpris, comme l’a expliqué Tetsuya Nomura lui-même dans une interview parue dans le magazine Famitsu. Il a expliqué qu'ils ont reçu des données d'échantillonnage de Pixar, mais il ne s'attendait pas à reproduire aussi fidèlement leurs contenus. De la même manière, le personnel de Pixar a également été surpris. Par ailleurs, il a également expliqué que le monde Toy Story est déjà en phase de développement avancé. Il était en fait prêt à être présenté il y a longtemps, mais il devait attendre le feu vert de Disney et les plans publicitaires. Étant donné que Toy Story est une propriété, ils ont discuté de quand et où il était préférable de le révéler, et le Disney D23 2017 a été jugé approprié.Il y a deux ans, Big Hero 6 a été annoncé, mais à ce moment-là, il était possible de montrer une seule illustration. Cette fois-ci, Tetsuya Nomura voulait présenter une vidéo. Concernant le monde du Big Hero 6, il a expliqué que le développement se déroule doucement, mais comme c'est le dernier monde à avoir été choisi, il est encore dans un stade antérieur de développement que celui de Toy Story. Pour rappel, le jeu sortira en 2018 sur Ps4 et Xbox One…Source : http://www.dualshockers.com/kingdom-hearts-3-toy-story-surprised-pixar-big-hero-6-update/