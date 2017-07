Avant-propos/précisions :

Guten Nacht la sphère, voici le test des 3 derniers jeux que j'ai fini.Personnellement, les épisodes de la licence qui seront passé entre mes mains sont Link's Awekening (GameBoy), A link to the past (SNES), Minish Cap (GBA), Ocarina of Time (N64) et Wind Waker (GC), les autres n'auront qu'effleurer mes mains sans les avoir possédé, donc je ne suis pas ce que l'on appelle un fan inconditionnelle de la série et je n'ai jamais vraiment attendu un retour au source de la part de Miyamoto.Ainsi je n'avais pas spécialement de grandes attentes concernant ce jeu, cependant j'avoue avoir été agacé par le manque d'objectivité dans certains avis parlant de BGE ou BZE depuis Ocarina, sans vraiment argumenté. Il m'aura fallu donc y jouer pour à la fois comprendre l'émerveillement de chacun mais aussi comprendre qu'il ne valait pas une note parfaite de la part de la presse. Je m'explique.A la manière d'un TW3, ce jeu aura su me maintenir éveillé tout le long de mon Aventure, car Zelda m'aura offert un vrai périple comme j'en avait pas eu depuis un bon moment dans un Action/RPG. On ne va pas se mentir, si ce jeu m'a scotché c'est pour son gameplay, sa patte artistique et la variété des activité proposées et surtout la liberté qu'on nous laisse pour les accomplir.Jamais lourd, même les quêtes les plus fedex se font avec plaisir car on se sait être parti avant tout pour découvrir une contrée inconnue.Quand est-il des sanctuaires ? Je vais être direct, je suis friand par nature des jeux de type point'n click, jeux d'investigation/réflexion, enquête (et lesde Frogware sont mes licences favorites dans le genre) et la foison de sanctuaires fut pour moi plus que bienvenue. Tout comme les mini-défi Korogu que je faisais pendant l'accomplissement de quêtes n'étaient pas une plaie pour moi.Les combats proposés, bien que n'étant pas légion, furent un réel amusement mais aussi exigeant. Sachant au préalable que la difficulté n'était pas vraiment au rendez-vous, j'ai effectué une bonne partie de l'aventure avec 4/5 coeurs ce qui m'aura demandé une bonne gestion des armes/armures/environnement/tablette pour venir à bout des ennemis les plus coriaces. Cependant à la manière d'un FFXV, le fait de ne pas avoir de cooldown entre chaque utilisation de nourriture/plats fait que même avec un handicap, le jeu est vraiment trop permissif surtout une fois le pouvoir des prodiges récupérés (la guérison de Mipha est juste cheaté).Les villes animés et particulièrement attrayantes visuellement mérite une mention spéciale, tout comme les PNJ qui comme ceux de FFXII ont pour une fois tous quelques chose d'utile, de distrayant à écouter. Artistiquement c'est propre et rattrape une technique qui bien que limite pour certaines textures ne m'aura pas vraiment choqué car le style cartonnesque et la modélisation réussi des personnages principaux et décors viennent à bien contrebalancé.Les musiques sont discrètes dans l'ensemble et manque d'impact pour certaines. On est loin du thème de la Vallée Gerudo ou encore d'exploration sur la mer de Wind Waker. Seul la piste que l'on entend au village Piaf (qui est une reprise d'un thème de WW), les deux musiques du château d'Hyrule et de la forêt Korogu auront réellement su me marquer. J'y rajoute celle du domaine Zora bien que timide a une bonne sonorité et celle que l'on entend lors des balades hippiques.Là où le bat blesse c'est dans 3 points qui sont loin d'être négligeable.D'abord les donjons principaux, bien que court et vraiment originaux dans leur résolution mais aussi leur level-design, j'ai quand même eu du mal à me dire que je n'allais pas y galérer des heures durant, comme dans un Ocarina, avec un réel sentiment d'accomplissement à la fin. Un donjon classique au moins sur la fin n'aurait pas été de refus.Le 2nd défaut pour moi est le manque de variété du bestiaire, l'accent fut avant tout mis sur l'intelligence artificielle ce qui est bien mais un peu de diversité aurait été mieux. From SoftWare avecparvint à allier les deux donc pourquoi pas Nintendo avec ce Zelda ? Le sentiment que le jeu a été rushé de ce côté là est flagrant.Enfin l'élément qui pour moi peut sauver un jeu noyé dans ses défauts c'est son scénario, et cela représente mon premier critère d'évaluation. Malheureusement c'est ce qui pêche le plus ici. Le membre du casting sont charismatiques, le lore a du potentiel, le doublage est convaincant, les dialogues bien moins niais que ce que l'on pouvait attendre et Zelda a enfin un réel intérêt... donc pourquoi avoir sous-exploité le scénario autour des prodiges de la sorte. Le jeu a bel et bien un scénario (bien que narrativement décousue) dans la ligne temporelle de Link éveillé 100 ans plus tard, il vit son aventure mais quand est-il de Impa, Mipha, Rivali, Urbosa, Daruk et Link lui même.Je reste dans l'espoir que le DLC corrigera ce seul élément qui m'empêche de dire que le jeu m'aura marqué à la manière d'un Persona 5 (fini), ou Nier Automata (marqué alors que je n'ai même encore fait le 3ème Run).En bref, j'ai aimé joué tout le long de mes 100h de jeu, avec à la fin un sentiment de ne même pas avoir commencé l'exploration alors que j'ai fait quasiment toutes les quêtes annexes. Ce qui pour moi fait la force de cet open-world, c'est la variété des activités proposés pour un jeu d'Aventure en grand espace. Pouvoir effectuer une quête principale, une quête secondaire, explorer pour farmer/contempler, faire un sanctuaire, tuer du Lynel/monstres et s'amuser sur un mini-jeux en une seule et même excursion est juste grisant sans jamais en ressentir l'obligation ou le caractère envahissant est vraiment agréable et se doit d'être valorisé.Mon coup de cœur de l'année pour le moment. Pas mon GOTY mais qui avait tout pour l'être. Le cul entre un AAA et un jeu à budget moyen, on sent tout le potentiel de l'univers proposé mais un manque d'ambitions flagrant. Si le 1 est l'un des rares jeux que j'ai platiné avec ses dlcs sur Vita puis PS4, ce n'est un hasard. Au terme de mon aventure j'étais resté sur faim et j'attendais sa suite avec impatience.Graphiquement, j'ai eu l'impression de jouer un film d'animation sortie des Studios Ghibli. Si Miyazaki avait enfant un seul (à part Ni no Kuni bien sûr) cela aurait certainement été Gravity Rush. Les villes ont leur identités et font vraiment plaisir à regarder entre deux inversions de gravité. Le manque d'interaction reste par contre dommageable.Côté gameplay, on est en terrain connu. Les mécaniques sont identiques sauf qu'il y perfectibilité en ce qui concerne l'acuité dans la visée et une caméra moins folle mais aussi perfectible. Les nouveaux pouvoirs sont bienvenus mais manque d'impact sur la manière de jouer globalement.Bien que son abus me fait horreur dans certaines productions, l'usage de QTE à petite dose aurait justement été bienvenu ici, en particulier dans certains affrontement majeur où les ennemis sont gigantesques. Cela afin de les rendre mémorable et moins longuets.On se régale pour ce qui est de la musique qui compte des thèmes mémorables et particulièrement épique et bucolique (). Cela accompagne avec justesse les villes où l'on entre et sort tout en donnant de l'intensité à chaque affrontement.Côté scénario c'est du tout bon SAUF pour ce qui est de la narration et la mise en scène qui peine à mettre en valeur les enjeux autour de Kat et Raven. Les personnages sont attachants globalement et j'ai été surpris par le caractère sombre que revêtent les événements qui se passe dans la 2nd partie du jeu (impliquant le Dr Brahman et Angel principalement) mais on est tirailler entre l'écriture simplette de certains dialogues et leurs complexité inutiles à certains moment. En particulier sur la toute fin.D'ailleurs, la fin m'aura vraiment fait corriger mon appréciation tant elle relève le niveau d'un scénario prenant du temps à se lancer.En bref, un indispensable, un must-have en attente d'un Gravity Rush 3.Je vais faire court en ce qui concerne ce dlc.Raven étant un personnage centrale dans le jeu, ce scénario annexe est intéressant mais pas indispensable pour comprendre le scénario de GR2, bien qu'il y est dépeint les événements charniers de GR1 et GR2. On en apprend plus sur le passé de Raven mais aussi sur les fondateurs de la tour. C'est mystique et complexe (les dialogues encore une fois), cependant agréble à suivre. Surtout que j'ai trouvé la durée de vie plus que généreuse ainsi qu'un vrai challenge en ce qui concerne les combats de boss qui nous confronte à des ennemis qui ont du style et surtout une palette de coups différents et sympa.On reprend la formule de la saison 1 mais... en moins bien. Nous savions que les productions du studio perdaient en qualité depuis quelques jeux mais là je dois avoué avoir été très déçu.Graphiquement : c'est beau, le trait comics est plus marqué et rend bien. Les environnements ainsi que le chara-design est fidèle à l'univers. Crédible lorsque cela tourne gore (arrachage de membres, têtes éclaté, marcheurs tranchés) et on y croit.Gameplay : Classique. On pointe, on interagit, on choisit la réponse et on observe les répercussions de nos choix. C'est simple mais efficace. Les déplacements sont un peu lourd malgré que l'on contrôle un fille pas plus vieille que 7 ans et la précisions du curseurs est à revoir pendant les phases d'explorations. Sinon, le code couleur pendant les QTE lors des phases d'actions rempli bien son rôle et apporte un peu de difficulté dans un jeu qui n'en a pas.Seul les choix à faire le sont au final. Si l'objectif est de sauver tout le monde (ou survivre au dépit de tous), les choix(Sauveuse)/(Survivante)/etsont suffisamment marqués les uns des autres pour donner un personnalité différentes à Clementine si l'on reboot une partie ce qui est pas mal pour ce qui est de la rejouabilité. Cependant l'impact des choix peut entraîner des morts ou des survivants supplémentaires mais jamais réécrire en profondeur le déroulement de l'histoire.Personnages :J'aurais aimé Clémentine et... c'est tout. Triste à dire mais le destin des autres personnages m'aura indifféré. Bien que j'aurais tenté de sauver tout le monde, Sarah m'aura insupporté, Luke fut une type amicale pour devenir vraie purge à un moment donné et surtout le retour d'un personnage important qui était sensé porté le Cliffhanger de fin m'aura laissé de marbre. Lee était le pilier de la saison 1 et la fin fut pour moi un crève-cœur, ici je dois avouer que le scénario est bien écrit mais trop conventionnel avec un manque de génie concernant les temps forts.Mention honorable pour le méchant exécrable, qui au final aura perdu de sa superbe lorsque l'on fini par découvrir ses motivations profondes.Bref, déçu mais intrigué de savoir ce que devient Clementine dans la saison 3 qui semble-t-il s'excentre d'elle pour mettre en lumière un nouveau venu.Niveau durée de vie c'est plutôt appréciable et on ne voit pas le temps passé. A recommander pour les fans de la saison 1, pour le reste passé votre chemin.