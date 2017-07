Voici une Rumeur autour d’un jeu à paraitre sur Nintendo Switch :Initialement prévue en fin d’année, il semblerait que cette version ne sorte finalement qu’en 2018. En effet, Amazon a modifié sa possible date de sortie et indique maintenant que le jeu sortirait le 04 janvier 2018. Il faudra cependant attendre une annonce officielle…Source : https://www.gonintendo.com/stories/285940-amazon-changes-date-on-rocket-league-preorders-to-2018

Like

Who likes this ?

posted the 07/24/2017 at 11:59 PM by link49