Aujourd'hui est une date douloureuse pour de nombreux joueurs de Pixelmon, et surtout les équipes de moddeurs.Ce Mod Minecraft a sollicité de nombreuses compétences et talents afin de combiner l'univers de Pokémon à celui de l'infini Minecraft. C'en est fini !Modélisation 3D des créatures jusqu'à la génération 6, modèles régulièrement mis à jours, compositeurs musicaux, système d'arènes et captures, chasses aux légendaires et implémentation de Pokémon Chromatiques, etc, la Team Pixelmon vient d'annoncer le retrait de leur Mod, définitivement.Dans une lettre ouvertele modérateur du forum nous annonce la demande d'arrêt de distribution du mod par la puissante Pokémon Compagny, qui veille au grain sur sa poule aux œufs d'or :Malheureusement plus rien n'est accessible afin d’apprécier le travail fournit sur le site web, néanmoins je vous laisse la page YouTube du compositeur des OST du mod.On pourrait se demander si un jeu du style pourrait "officiellement" voir le jour. L’intervention de la P.C sur le mod a suscité beaucoup de spéculation de la part des joueurs..