Bonsoir, alors voilà j'ai un code amis de l'édition standard ps4 de Fortnite que j'ai envoyé a un ami mais le problème c'est qu'il reçoit bien un message lui indiquant qu'il reçoit un code pour fortnite de ma part mais le seul et unique lien dans ce message renvoi au ps store vers l'achat du jeu... aucun moyen pour lui de dl cette version standard. On ne comprend rien svp aidez moi ^^'

posted the 07/24/2017 at 08:27 PM by miko599