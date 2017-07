En voilà une bonne surprise sortie de nul part!

Après en avoir entendu parler par hasard sur un twitch, et après avoir regardé des vidéos youtube du jeu, j'ai été très vite intéressé par ce jeu.



Et une fois en main, le jeu ne déçoit pas du tout, il donne ce qu'il promet: du fun en coop à 4!



Le concept est simple: fouiller la map pour chercher des ressources, faire une défense autour de l'objectif et ensuite défendre l'objectif que les zombies font tenter de détruire.



Pour ceux qui aiment le mode zombies de COD, y'a pas à réfléchir, c'est la même chose sauf qu'en plus on construit sa base en rajoutant des pièges et tout sur la map ce qui rajoute une dimension tactique excellente.



Après une dizaine d'heures de jeu, le jeu est d'excellente qualité et malgré quelques petits bugs que j'ai eu, il reste impressionnant pour un early access. Quand je vois les jeux qu'on nous sort depuis quelques années tout buggé, on se demande comment un early access peut faire bien mieux qu'eux.



A noter que si vous achetez une version pc ou ps4, vous pourrez switcher entre les deux plateformes pour continuer votre partie sur l'un ou sur l'autre. (suffit de relier ses comptes sur le site de fortnite)



J'ai testé les deux versions et la version PS4 reste de bonne qualité face à la version pc, sauf dans le mode création qui est moins fluide malgré les aides. Mais ca ne m'a pas empêché de jouer 6h cet aprem... XD



les plus:



-le graphisme cartoon détaillé

-l'aspect rpg prononcé

-Construction rapide avec une bonne prise en main

-les combats

-Très bien guidé via les quêtes

-difficulté faite pour le coop à 4



Les moins:



-un poil répétitif dans ses mécaniques (farm de ressources, construction de la base, défense de la base)

-Plus difficile en solo

-Impossible de gérer son inventaire et de fabriquer entre les missions (tout se fait ingame)

-la version ps4 un poil plus buggé (et un poil moins bien dans la prise en main en mode construction)