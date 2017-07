Oui, chaque mission aura le même objectif - le même point final - mais il y a beaucoup de systèmes différents dans Days Gone qui fonctionnent simplement dans le monde ouvert, et ceux-ci peuvent se dérouler de différentes façons selon la manière dont vous interagissez avec eux.

La scène de l'embuscade est un bon exemple de cela, et il y a beaucoup d'autres que nous n'avons pas encore révélés.



Nous avons une équipe dédiée à Bend Studio qui imagine ce genre d'événements et crée des moyens de les placer dans le monde entier selon l'endroit où se trouve le joueur, en fonction de leur niveau et ce qu'ils font. Ce ne sera pas toujours des humains, ce ne sera pas toujours Freakers - ce sera parfois les deux, ou les animaux pourraient s'impliquer.



La façon dont ils interagissent les uns avec les autres dépend de nombreux paramètres propres à chaque partie. L'heure de la journée influe sur la population des Freakers dans le monde et la prise de conscience des Maraudeurs. En plus de cela - et cela peut arriver à tout moment dans n'importe quelle météo - nous avons également eu des événements dynamiques, tels que les coureurs, les loups infectés et les Ragers, qui sont les ours infectés.



Ces animaux infectés ne sont pas scénarisés, ils apparaissent dans le monde en fonction de l'heure de la journée, de ce que vous faites et de la météo. En général, les Freakers préfèrent les environnements nocturnes et plus humides, alors c'est toujours quelque chose que vous devriez garder à l'esprit.

