Final Fantasy, la série RPG la plus célébrée et la plus populaire de l'histoire du jeu vidéo !



Voilà maintenant 30 ans que les joueurs du monde entier sont plongés dans un songe : celui des mondes fantastiques de Final Fantasy, la série RPG la plus célébrée et la plus populaire de l'histoire du jeu vidéo !



L'encyclopédie officielle en trois tomes Final Fantasy Memorial Ultimania vous propose une plongée exceptionnelle au cœur des archives de Square Enix. Découvrez, pour la première fois en France, plus d'un millier de travaux préparatoires, de story-boards, de croquis, de cartes et d'illustrations inédites ainsi que des centaines d'anecdotes exclusives !



Cloud, Aerith, Tifa, Squall, Linoa, Djidane, Dagga et bien d'autres encore... Au travers des 320 pages du premier volume de cet ouvrage commémoratif, revivez Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII et Final Fantasy IX comme jamais auparavant !

Mana Book va très bientôt sortir une encyclopédie officielle sur Final Fantasy VII, VIII et IX.UPL'épopée Final Fantasy : VIJ’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Final Fantasy : Encyclopédie Officielle Vol. 1 39.99€ L'épopée Final Fantasy : VI 24.90€ Minecraft: Story Mode - Saison 2 PS4 34.99€ Minecraft: Story Mode - Saison 2 34.99€ Pokemon Ultra Soleil steelbook 49.99€ Pokemon Ultra Lune steelbook 49.99€