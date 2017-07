Derriere ce titre putassier et agicheur il y a un reel interet pour l'evolution technique que nous connaissons avec nos consoles de salon.J'ai toujours admirez pixar pour la qualité de leur rendu chez disney et leur capacité à nous faire rêver dans des univers 3d plus reussi les un les autres. En voyant le rendu du dernier trailer de gameplay de KH qui nous montre justement l'environement duadapté en Jeux video.On a enfin eu un axe de comparaison sur ou en est le temps réel face au précalculer. et je suis sur que vous vous etes fait la remarque. ( ca rend vachement bien ! )Digital foundry aussi ils ont meme ete plus loin, ils ont comparé cote à cote le premier Toy story avec le rendu du jeux de Square enix. Et le resultat est sans appel. KH3 renvoi de meilleur sensation visuel que le premier Toy story c'est donc une belle victoire pour le temps réel. Mais ca va aussi loin que d'un point de vue animation surtout on a clairement franchis un cap avoir autant de controleur d'animation en temps réel relevait de l'uthopie il y a quelque année deja aujourd'hui tout ou presque est possible !Quand on sait que pour pixar il leur fallait et leur faut encore des centaines de machine pour calculer image par image le rendu de leur film dans des fermes de rendu plus impressionnante qu'un cimetiere de la seconde guerre ( vous avez mal lu ). on ne sais pas exactement combien de temps ils ont mis a rendre une seul image de toy story. mais dans tout les cas ca prend enormement de temps sinon ils n'auraient pas de ferme de rendu pour toute les differentes couche de ce meme rendu.Mais en temps réel pour un jeux en 30 fps comme KH3 chaque image a 33.33 millisecondes pour se rendre. ce qui en soit est un réel exploit technologique juste incroyable. J'etais encore a l'ecole il y a 4 ans et c'etait presque impossible a imaginé et pourtant on l'a fait en moin de temps qu'il ne faut la technologie a evolué a un point ou le temps reel fait des miracles. et ceci sur du hardware depassé svpBref treve de bavardage la dites video comparative par Digital foundryNe paniquez pas Toy story 3 est quand meme plus impressionnant que KH3 visuellement et meme si on a certain jeux comme ratchet & clank qui se permettent de nous faire douté. Les dernier Disney sont d'un autre niveau. si le temps reel a bien evolué. Le précalculer aussi et Disney n'en rate pas une pour nous le rappeler ^^