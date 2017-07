Voici une Information autour de la Xbox One X :Alors que la console sortira dans quelques mois, les joueurs ne peuvent toujours pas la réserver. Phil Spencer précise que les réservations vont bientôt commencer, les approbations ayant été obtenues. Il précise également qu’une grosse Démo pour le jeu Crackdown 3 sera disponible à la Gamescom 2017. Pour rappel, la Xbox One X, tout comme le jeu Crakdown 3 sortiront le 07 novembre prochain…Source : http://www.dualshockers.com/xbox-one-x-pre-orders-soon-phil-spencer/

posted the 07/24/2017 at 11:08 AM by link49