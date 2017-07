Salut à tous !Voici le trailer !!Alors pour jouer a cette pépite en japonais pour l'instant et oui c'est tout frais.Il suffit d'avoir un téléphone sous android ou un émulateur pc au choix : memu, nox, bluestack...et de télécharger, installer en suivant la procédure d'installation disponible sur la vidéo ci dessous !Alors oui! c'est en japonais mais quand on aime on ne calcule pas ! mais pas d'inquiétude voila une vidéo en français pour expliquer les menus et fonction du jeu c'est pas si compliqué qu'il n'y parait.Et pour bien débuter voila des vidéos avec des explications pour ne pas faire n'importe quoi les visionnés valent le coup pour s'en sortir sur ce jeu !!Une pour bien monter en niveauVoila les gens n'hésitez pas a commenter, je vous invite a regarder les divers youtubers présent dans les videos et sur le jeu.