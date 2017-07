Bon drama, bon duo. Seul problème -> la musique classique.2 saisons (11 épisodes de 45min + 2 épisodes de 2h).Disponible sur anime ultime, traduit par Drama-Jinso-Fansub.Chiaki est le meilleur pianiste de l'université Momogaoka, en plus d'être excellent violoniste. Mais lui, il s'en fiche un peu, puisque son rêve depuis tout petit est de devenir chef d'orchestre. Un problème: suite à de mauvaises expériences, il a développé une grande peur des voyages en avion ou en bateau. Il se sent donc piégé au Japon et ne sait pas jusqu'où il pourrait aller. De plus, il tient à apprendre le métier avec Sebastiano Viera, un chef d'orchestre qu'il a pu côtoyer dans son enfance, et qui n'est pas au Japon. Dans cette université, on trouve aussi une fille particulièrement bizarre, surnommée Nodame (Noda Megumi). Elle retrouve un jour un Chiaki ivre et endormi à côté de chez elle et le recueille pour la nuit. Ce dernier est alors réveillé par le son du piano de Nodame... et se retrouve en plein milieu d'un appartement qui pourrait s'apparenter à une décharge. Après s'être remis du choc, il remarque quand même que parmi tous les mauvais musiciens qu'il a pu entendre au Japon, elle sort du lot: elle joue bizarrement, mais pas faux. C'est ici que les deux-là, pourtant si différents par leurs caractères, commencent à jouer ensemble: Chiaki se dit qu'il a peut-être quand même quelque chose à faire au Japon ...