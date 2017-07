2 saisons (10 + 11 épisodes de 45min).Disponible sur asia choc, traduit par la Akirasaki Fansub & Danger Fansub (Saison 1) et la Asia Sun Fansub (Saison 2).Hotaru travaille pour une compagnie de design intérieure réputée. C’est un emploi brillant mais la vie privée de Hotaru est complètement l’opposé de brillante. Elle vit seule et quand elle ne travaille pas, elle paresse dans la maison qu’elle loue. Elle ne s’intéresse pas aux hommes. En fait, elle ne s’intéresse à rien. Son propriétaire est un propriétaire de bar et un jour son fils, qui vient de séparer de sa femme, vient pour inspecter la propriété, ne sachant pas que quelqu’un vit là. Il est choqué par le désordre, mais pas autant qu’en voyant Hotaru. Car cet homme se révèle être en fait le patron de Hotaru …

posted the 07/24/2017 at 09:14 AM by ioop