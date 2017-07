Voici une Information autour d’un jeu à paraître sur Nintendo Switch :Sans prévenir personne, une Démo est disponible sur l’eShop. Elle nécessite 707 Mo d’espace libre sur votre console. On peut ainsi voir le rend du titre :Cette version sortira le 12 septembre prochain…Sources : https://www.gonintendo.com/stories/285917-rayman-legends-definitive-edition-footage et http://nintendoeverything.com/rayman-legends-definitive-edition-demo-sees-surprise-release-on-the-european-switch-eshop/

