Hello mes chers compatriotes de la planète Gamekyo ! Je sors un peu la tête de l'eau (enfin de Overwatch) pour vous demander si vous êtes confronté au même problème que moi : Le Throw sur Overwatch PC !







J'ai perdu 500SR (non je ne rigole pas) en ayant quasiment que des parties "étranges", comme celle-ci dessus. Impossible de faire quoique ce soit même en switchant (en général je joue Sombra pour être un peu indépendant en terme de heal)...



N'étant pas assez fort pour carry une team en Platine, ben je patiente que le match termine... Le truc, c'est que ça a anéanti tous mes espoirs de passer un jour diamant, et du coup, je joue de moins en moins à Overwatch (et de plus en plus à ARMS, ça c'est une bonne chose).



Je voulais vous demander si c'est spécifique aux serveurs US ? Ou peut-être à mon compte ? A force de jouer Sombra, on m'a peut-être signalé et je joue dans une pool de "Throwers" ? Où alors pendant les vacances, il y a plus de "gamins" qui jouent et du coup... Vous êtes touchés vous ? Je serais curieux de savoir !