La serie culte Basilisk: Koga Ninpo Cho (2005), sorte de Romeo & Juliette japonais très violente, va avoir le droit a une suite nommé Basilisk: Ouka Ninpouchou qui se deroulera 10 ans aprés les evenements de la premiere serie.Les deux clans ennemis se reforment, mais un nouveau complot se prepare dans l'ombre. Les deux heros se nomme Hachiro et Hibiki

posted the 07/23/2017 at 11:23 PM by guiguif