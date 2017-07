Oh putain c'est de la merde. Oh putain. Oh putain c'est raté, idiot, mauvais, vulgaire, ça se veut gore mais c'est grotesque, comique quoi... La version anglaise est une blague, avec des répliques dignes des Inconnus, complètement crétines, japlish, idiotes.



La traduction, on dirait que c'est du japonais et faite par des incapables. Je n'ose pas imaginer que ce soit un script écrit en anglais, on dirait une fanfic vulgos localisée par des tocards. En VF, je vois pas, j'ai pas écouté, mais en anglais c'est la ca-ta-strophe.



Le doublage est jamais synchro avec les lèvres. Les jurons à tiroirs des personnages sont encore plus intrusifs et sans rapport que les blagues à part de Family Guy 'je pisserais bien dans un seau pour ensuite lui dire que c'est de la bière', dit une jeune fille sans que ça colle à son personnage, à sa situation, au ton général. Bref cette série n'a pas de voix cohérente.



Certains passage on voit Trevor faire carrément du platforming ou traverser des couloirs à perspective géante, exactement comme dans une adapatation un peu trop littérale.



Les monologues d'exposition en mode grosse ficelle clichée, le caractère de Trévor introduit à la taverne, qui n'est jamais bien défini entre le loser discret et le gros tueur (mééééé, y fé éxpré). Non. C'est pas une technique pour passer inaperçu. Le combat à la Benny Hill est ridicule. On ne sait jamais s'il fait l'idiot parce qu'il la joue fine (cliché du héros qui se fait introduire par un "NPC" dans un monologue pour ensuite péter la gueule à l'assistance) ou si l'action veut nous faire comprendre qu'il est bourré et qu'il entre dans une embrouille malgré lui, ou s'il est arrogant et sûr de lui, etc. Cette série est vague de la même façon dans toutes ses scènes et concernant tous ses persos.



L'histoire de la chèvre qui se fait niquer, du demi-frère-cousin, et Trévor qui leur souhaite de se vider de leur sang par leur trou de balle... Mais...



Mais je regarde quoi là ?



Le Dracula qui est trop gentil : la vieille a le droit de partir, mais il va trop les taper les autres. Bon alors, je vous donne un an, ho là là, vous avez peur hein ? J'ai trop envie de tous vous tuer oh là là, l'humanité ne mérite pas de vivre, tout ça, mais je vous laisse 1 an et si vous partez je vous laisse tranquille. Extrémiste mais pas trop. Je suis tellement pas content hou là là.



Bref. A regarder pour la blague monumentale, le gore idiot, le fait que ce truc tombe dans la case "si mauvais que c'en est presque regardable".



L'intro est hallucinatoire, avec des platitudes cul-cul-la-praline échangés entre Dracula et "sa future femme" d'une platitude absolue.



OK, j'accepte que c'est une nouvelle IP. Mais putain un peu de... Je sais pas... Les voix sont stupides, les