Voici mon Premier Avis sur le jeu Splatoon 2 :Tout d'abord, je précise que je n'ai pas trop joué au premier sur WiiU. Je n'avais pas accroché plus que ça en fait. Par contre, sa suite sur Nintendo Switch, c'est tout le contraire.Je kiffe Perle et Coralie. J'espère que Nintendo va sortir des Amiibo à leur effigie. Tout comme je ne serais pas contre un Amiibo à l'effigie d'Oly avec cette Tenue :Pour mettre les choses dans leur contexte, j'ai beaucoup joué au mode multi, et assez peu au mode Solo. J'ai juste battu le premier boss. Personnellement, j'aime bien ce mélange plate-forme/shooter. Au niveau des graphiques, c'est vraiment beau je trouve. Le jeu est fluide et la caméra répond bien, tout comme la fonction gyroscopique. En mode portable, le jeu devient je trouve encore plus beau. Je n'ai aussi constaté aucun aliasing prononcé.Mais ce que j'accroche le plus, c'est le mode multi du titre. Surtout que celui-ci est pour le moment gratuit. J'ai joué quelques heures vendredi, samedi et aujourd'hui, et je n'ai rencontré aucune souci au niveau de la connexion, malgré le fait que ma Nintendo Switch soit connecté à Internet en Wi-Fi. Les matchs s'enchaînent assez vite je trouve, voire même très vite entre chaque partie.J'ai d'ailleurs attient le niveau 10. Je vais pouvoir maintenant jouer en Mode Pro. Mais j'attends avant de débloquer tous les bonus des Tenues que j'ai achetées. C'est aussi je trouve le point fort du jeu, en plus du fun à l'état pur, le fait de pouvoir personnaliser son personnage de multiples façons.Enfin, pour les Amiibo, même si je les ai toutes enregistré, je n'ai pas débloqué les Tenues, les Armes et les Musiques qu'elles débloquent. Je le ferais plus tard. Bref, pour le moment, cette suite dépasse selon moi le premier Opus. Je sens que je vais y passer de nombreuses heures dessus…