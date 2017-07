Tests

Valkyrie Drive BhikkhuniUn beat'em all avec des boobs!C'est darty mon kiki!Dans cet opus de VD, on incarne 7 jeunes filles (+/- 16ans) infectées par le V-Virus. Un virus qui ne touche que les filles et incurable.Les filles ayant contracter le virus, sont envoyées sur des îles artificielles où elles doivent se battre entre elles pour contrôler les effets secondaires du virus.SPOIL SPOIL SPOIL SPOIL SPOIL SPOIL SPOIL SPOIL SPOIL SPOIL SPOIL SPOIL SPOIL SPOILMalheureusement, le virus étant incurable, la seule issue pour ces jeunes combattantes se voient duper, leur séjour sur l'île n'a pas pour but de les guerrir mais de les enfermer en stase dans le corps d'un dieu afin de stopper la progression du virus et de les réveiller une fois qu'un vaccin est créé.Malheureusement, Rinka, la protagoniste principale, n'entend pas se laisser endormir pendant des années, voir des siècles sans rien dire.Elle décide alors de défier les dieux de l'îles et de libérer toutes les Valkyries de l'île malgré la menace des gouvernement qui cherchent à capturer les Valkyrie pour en faire des armes.SPOIL OFFBon, graphiquement, c'est pas du AAA.Malgré tout, les modèles des protagonistes sont assez réussi dans le style manga.Les décors sont corrects pour ce genre de jeu et de style.Les animations aussi sont réussies.Si on aime le style manga, le jeu est très plaisant à regarder. (enfin, les modèles des filles en fait)Par contre, gros défaut... Le jeu est censuré... CENSURE!!!De grosses tâches blanches dégeulasses viennent se placer sur les parties sensibles qui sont, de base, déjà censurées par des fleurs.Par moment, la double censure laisse voir en partie la censure originale.Du coup, pourquoi recensurer?Le jeu est déconseillé aux moins de 16ans et de toute façon, ceux-ci peuvent voir tout ce qu'ils veulent sur le net.Donc, encore une fois, pourquoi recensurer un jeu déjà censuré à la base?!Pas grand chose à dire.Les musiques sont sympa et soutiennent l'action mais ne sont pas inoubliables.Du beat'em all.On bourine, on bourine.Le gameplay n'est pas à son meilleur dans le genre. Les 7 héroines possèdent une palette de mouvements plutôt réduite.Et les combos sont pas toujours évident à sortir dans le feu de l'action car pas en temps réel. Il est possible de faire début un combo, s'arrêter et voir le personnage s'activer pendant 2sec alors qu'on touche plus rien.Dans ces conditions, réaliser le combo souhaité, est pas toujours évident.Il y a une 20taine de niveaux, plus modes de jeux bonus (challenge, survival) mais les niveaux sont assez petits car ils sont divisés en zones et on ne joue au début que dans une partie de ces niveaux.Il faut attendre les derniers niveaux pour avoir accès à l'entièreté des zones.C'est d'autant plus flagrant car parfois, on joue moins de temps qu'on n'en passe à lire les dialogues parfois intermibales entre chaque niveau.Dans Valkyrie Drive, ça parle beaucoup mais beaucoup!Heureusement, il y a quand même de l'humour de temps en temps. En fait, un seul personnage. Mankupumaru, la gourmande sera le seul rayon de soleil dans cette histoire convenue. Par contre, c'est le personnage le moins plaisant à jouer... tellement ses coups sont peu efficaces.En dehors de ça, il y a la partie sociale... Il faudra faire en sorte que les héroines aient de plus en plus d'affinités entre elles.Ou acheter des sous-vêtements pour les habiller. Dans la salle d'essayage, on pourra relloker les filles et s'amuser à déchirer leurs habits, les pelotter malgré leur veines protestations ou les masser.Autre soucis, le jeu a tendance à planter... souvent. J'ai eu une douzaine de plantage du jeu. Dont 2 ou j'ai dû rebooter la Vita. (maintenir power pendant 10sec)Un beat'em all ok. J'aurai aimer plus de profondeur dans le gameplay, plus de précision.L'histoire se laisse suivre même s'il n'y a pas vraiment de surprise.Pour peu qu'on ne soit pas offensé par les filles à gros boobs qui aiment s'embrasser , se caresser (même entre soeurs), les allusions à l'inceste, le pelottage entre filles, bref qu'on est pas homophobe, etc...Le jeu reste divertissant.+ Modèles des perso sexy+ Humour+ Ca défoule quand même- Censuré- Le jeu plante souvent- Ratio blabla/action trop élevé- Gameplay pas toujours précis- Panel de coups réduit/10Prochain jeu :