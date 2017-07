Voici une Information autour de trois jeux prévus sur 3DS :On commence par le jeu Miitopia, qui sera vendu environ 34 euros à la Fnac et Boulanger.Chez Micromania, il faudra compter 10 euros de plus.On passe au jeu Programme d'entraînement cérébral avancé du Dr Kawashima : Quel âge a votre cerveau ? qui sera vendu 30 euros sur Amazon et à Boulanger.A la Fnac, il faudra compter 34 euros.A Micromania, le jeu sera vendu 35 euros.On termine par le jeu Hey! Pikmin, vendu à 30 euros chez Leclerc.A Auchan et sur Amazon, le jeu sera vendu à 34 euros.A la Fnac et chez Boulanger, il faudra ajouter un euro.Et 10 de plus à Micromania. Pour rappel, ces trois jeux, et la New 2DS XL, sortiront ce vendredi…Source : member15179.html