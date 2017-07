Je commence à saturer des quêtes secondaires sans intéret surtout apres witcher 3. Les quetes de chasse encore ça passe mais les quetes du style : "va chasser des grenouilles" "va m'acheter un kit de réparation" ça suffit Je pense me limiter à la quete principale désormais !

posted the 07/23/2017 at 04:18 PM by shadowmoses404