Voici une Information autour du jeu Splatoon 2 :Selon les premières estimations de vente, la demande est très forte, aussi bien niveau jeux qu’accessoires. De plus, il semblerait que sur les 3 jours de commercialisation, le jeu se vende environ à 850 000 exemplaires.Enfin, il semblerait qu’à terme, le ratio Splatoon 2/Nintendo frôle les 100%. Cela voudrait dire que chaque possesseur de Nintendo Switch ont Japon aurait un exemplaire du jeu. Le jeu dépasserait donc le million assez vite, la Nintendo Switch s’étant écoulée à ce jour sur ce marché à 1 100 000 d’exemplaires.Une situation assez similaire au jeu The Legend of Zelda : Breath of Wild aux USA, écoulé plus que la Nintendo Switch durant son premier mois de commercialisation…Source : https://www.true-gaming.net/home/345526/