J'ai rêvé cette nuit de la bonne vieille époque ou je jouais sur ma vénérable Sega Dreamcast! Je me souviens plus particulièrement de Speed Devils que j'avais eu quelques temps après la sortie de ma nouvelle console de Sega! Je me souviens de ce jeu comme un jeu de course arcade certes pas très beau graphiquement mais très fun, déjanté avec un bon petit challengeJ'ai donc décidé de rédiger mon petit test sur mon blog! Bon dimanche et bon jeu