Voici une Information autour du jeu Dragon Quest XI :Initialement, l’enseigne Shinobi avait prévu que les ventes s’élèveraient au total à 2.3 millions sur 3DS et 1.2 millions sur Ps4 au Japon. Cependant, les enseignes japonaises prévoiraient des ventes moins élevées qu'espérées. Plusieurs raisons à cela : Des réservations moins fortes qu'escomptées sur 3DS, et le fait que le jeu sorte sur 3 supports, alors que les joueurs attendent encore de voir le rendu de la version Nintendo Switch, ce qui impacterait les ventes…Source : https://www.true-gaming.net/home/345524/

