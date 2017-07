divers

Heavy Rain

Lost Planet Extreme Condition

Mass Effect

Minecraft

Ni No Kuni

Troisième parti du top 20 des jeux qui m'ont le plus marqués sur la gen précédente:On tient là une pépite de narration, j'ai vraiment été happé par l'histoire de David Cage et impliqué émotionellement étant jeune papa, d'ailleurs je n'étais pas le seule à avoir été touché par cette aventure. En effet, je racontais mes parties à ma femme qui était suspendue à mes paroles, au point que sur la fin, c'est elle qui me demandait de jouer car elle voulait connaitre la fin de l'histoire, dans le même temps une collègue jouait aussi à Heav yrain (elle n'a pas eu la même fin que moi) et on se racontait notre évolution dans le jeu.A mon sens, le jeu de Quantic Dreams fait carrément parti des jeux emblématiques de la gen.Si j'ai bien aimé la campagne solo de Lost Planet avec ses monstres gigantesques et ses explosions impressionnantes pour l'époque, ce n'est pas pour ça qu'il se retrouve dans mon top, mais tout simplement parce qu'il est le tout premier jeu console où j'ai joué au multi en ligne.Pas de matchmaking à l'époque, un joueur choisissait une map, lançait une session, et attendait qu'un nombre suffisant de joueurs rejoignent sa partie, on attendait parfois des plombes que l'hôte se décide à lancer le match. Autre particularité, chacun avait le drapeau de son pays à côté de son nom et je peux dire que j'ai un certain nombre d'anecdotes sur la manière de jouer des gamers en fonction de leur nationalité.Je garde un excellent souvenir de cette première expérience de multi compétitif, et c'est peut être parce que j'ai vraiment pris mon pied à cette époque que je suis resté abonné au live depuis.Honnêtement j'ai réfléchi longtemps pour savoir si je mettais le premier Mass Effect dans mon top ou le second (je n'ai pas fait le troisième). Au final j'ai choisi le premier qui m'a fait découvrir son univers, lequel ma bluffé par sa richesse et sa cohérence (et qui n'a rien à envier à celui de star wars) alors que le second était clairement mieux travaillé en terme de gameplay et de mise en scène, au finale je met le un ici juste pour la forme mais je ne peux pas vraiment les départager, tout ce que je retiens c'est qu'avec ces deux jeux j'ai vécu une aventure formidable dans le type d'univers que j'affectionne le plus, surtout qu'il était possible de conserver sa sauvegarde du premier ce qui avait certaines influences sur le 2.En tous cas, Mass Effect est une des nouvelles licences incontournables de la gen à mon avis.Comme beaucoup ici, je me suis longtemps demandé ce que les gens pouvaient trouver à Minecraft, j'avais du mal à comprendre son succès tellement le jeu était moche. Quand mojang a sorti le jeu sur 360, j'ai testé la démo, mais je ne comprenais pas ce que je devais faire, ni où je devais aller, ce qui m'a très vite soulé.Plus tard, le jeu est sorti en boite, et j'avais un bon de réduction chez Micromania, je l'ai donc pris pour lui relaisser une chance car je voulais comprendre cet engouement, et là, le jeu c'est révélé à moi. Pas de beaux graphismes, pas d'histoire, pas de but, pas de didacticiels, mais un jeu aux possibilités infinies où on apprend ce qu'il est possible de faire en jouant. Je me suis pris au jeu de la recherche de nouvelles matières premières pour fabriquer de nouveaux objets construire de grandes maisons, aménager mon intérieur, chasser, cultiver, faire un réseau de transport...On est sans cesse en découverte de nouvelles possibilités.Aujourd'hui je ne joue plus, c'est mon fils qui à pris le relais et je le vois créer des choses que je n'imaginais même pas possible. Honnêtement c'est difficile d'expliquer à quel point Minecraft peut être addictif et complet, c'est une expérience qui ne s’explique pas, mais qui se vit, tout simplement.Alors là, on touche à un de mes plus grands regrets de la gen car si j'ai pas mal joué à Ni No Kuni, je n'ai malheureusement jamais pu le finir, ayant eu l'opportunité de vendre ma PS3 à un très bon prix, mais même sans l'avoir fini, Ni No Kuni se hisse sans peine dans mon top 20 tellement ce jeu est une merveille.Ses graphismes enchanteurs, sa bande son merveilleuse, son histoire touchante, son côté "chasse aux pokemon", son humour...absolument tout a fait mouche. A moins qu'il ait droit un jour à un portage, je peux affirmer que, dans l'avenir, je reprendrais une PS3 rien que pour lui.