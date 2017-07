Un bon drama, un très bon casting, un bon trio Inoue Mao/Oguri Shun/Narimiya Hiroki.A regarder sans hésiter !9 épisodes de 45min.Disponible sur anime ultime, traduit par la Kehai-fansub & Oguri Fansub.Tottori Kenichi (Shun Oguri) est un vétérinaire des plus compétents. Très branché business, il surveille de près son argent et n'hésite pas à dire ce qu'il pense, quitte à se montrer grossier. Néanmoins, dès qu'il s'agit de soigner ses patients, il fait preuve d'un grand professionnalisme, et n'hésite pas à venir en aide à leurs maîtres qui sont souvent trop occupés par leurs propres problèmes pour pouvoir prendre soin correctement de leurs animaux. Il est secondé par Asuka Tajima, son assistante vétérinaire (Inoue Mao). Masaru Hanabishi (Narimiya Hiroki) est , quant à lui, un autre vétérinaire rival. Aimable et charismatique, sa personnalité est à l'opposé de celle de son rival, tout comme ses méthodes pour s'occuper des animaux ...