Voila , je viens de terminer Wild Arms 3. J'ai eu du mal au début à cause de certains chose mais plus j'avançais dans le jeu plus c'était prenant.



Scénario:



On suit l'histoire de 4 aventurières Virginia , Jet , Gallows et Clide tous ont un objectif en tant que Drifter.

Virginia recherche ses propres ailes ainsi de connaître la vérité autour de son père qui les a abandonné elle et sa mère. Jet recherche des trésors mais celui-ci a perdu la mémoire au fil de l'aventure , il commence à se poser des questions de sa nature exacte. Clide est un père de famille ainsi qu'une personne prônant la justice. Il aidera les gens contre les monstre ou criminels. Durant l'aventure il recherchera des réponses avec lequel lui et son professeur mort tentaient de répondre. Gallows lui vient d'une tribu baskar, il recherche la liberté pour fuir son destin en fuyant son village. Il est dévoué aux gardiens.

Par la suite, on y rencontrera un groupe l'équivalent de Jane Calamity du premier Wild Arms avec la chef du groupe Maya. Durant l'aventure , ils nous mettront quelque bâton dans nos routes en quête de vérité.

En effet, un groupe obscure dans l'ombre se tient prêt à modifié le monde entier , il s'agit d'anciens scientifiques qui avaient déjà causé un tragique accident il y'a 10ans dans le passé. Virginia et ses compagnons chercheront les réponses autour de leur monde et ainsi tenteront d'empêcher ce groupe de parvenir à leur fin.

J'ai vraiment beaucoup aimé l'aventure avec ses personnages. Les personnages sont assez charismatiques, on y retrouve un peu tout les goûts. L'humour est très présent aussi notamment avec Maya qui arrête pas de nous troll. Le drama est présent avec les révélations et par la suite de l'aventure. Une bonne histoire.



Gameplay:



J'ai vraiment accroché. Bien qu'il y'a eu un élément noir qui m'a fait hurler de rage. En effet, c'est le système de découvert des villes. Je trouvais ça stupide qu'on est obligé de scanner une zone juste pour trouver une tour qui fait 5111mètre d'altitude ou un village à la con. Des fois, il faut parler à tout les PNJ alors qu'on connait déjà la destination. Notamment le coup du cheval où il faut parler au pote de Jet pour enfin passer la crevasse.

Niveau combat: Très sympa , j'ai adoré les phases avec le tank et le dragon , ça m'a fait pensé à Skies of Arcadia. Par contre , le système des runes était vraiment foireuse. Le simple fait que les runes était nos compétences magies était très déplaisant. En effet, à chaque fois pour avoir la magie que je voulais faire en extention gallows , il fallait constamment que je change la rune d'un personnage d'un autre et remettre les compétences de points aux habilités de la rune.Je trouve aussi dommage qu'on a pas eu des magies de zone de dégats par la suite de l'aventure.

Même si on a les invocations, 2 de nos personnages sont nul en magie et du coup cela prend presque que dalle. Et une chose qui m'a fait chier, c'est les combat favorable pour l'ennemie autant quand ils attaquent tous en 1er ok mais autant le 1 contre 6 non et non. On crève la majorité de fois en un tour car on a pas le personnage pour ou alors on a pas l'habilité pour les états d'altérations comme pour les monstres qui one shot.

Les donjons sont très sympa à faire ainsi que les énigmes proposés. Certains sont rageant à cause des plateforme et que ton perso tombe dans le trou à chaque fois xD. J'ai beaucoup aimé la quête des puzzles où il faut réfléchit à résoudre le puzzle.



Musique:



La musique est magnifique, il y'a pas grand chose à dire dessus.



Point positif:

Le scénario

Les donjons et les énigmes

La musique

Un bon gameplay



Point négatif

Le système de chercher les villes et donjons.

Le système de compétence de magie.



Voila, voila , je regrette pas mon achat et ça fut un plaisir d'y jouer. Maintenant, je vais commencé Rogue Galaxy.