Voici une Information autour de la Ps4 :Dans le numéro de septembre du magazine Edge, Jim Ryan a été interrogé pour savoir pourquoi les studios first-party de Sony n'ont pas pu offrir de nombreuses exclusivités cette année. Ryan a répondu en déclarant que les exclusivités sont là, comme Horizon Zero Dawn, qui a connu un succès énorme pour une nouvelle licence. Il y aura aussi bientôt Uncharted : The Lost Legacy et plus tard, Gran Turismo Sport, tous les deux prévus pour cette année.Il a également ajouté que le line-up pour 2018 sera très fort. On pourra compter sur les jeux Spider-Man, Days Gone, Detroit : Become Human, God of War, ou The Shadow of the Collossus Remastered, entre autres…Source : http://gamingbolt.com/playstation-exec-assures-ps4s-2018-games-line-up-is-very-strong