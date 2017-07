Attention risque de micro-spoil sur le solo

Très long et pas si facile, c’était un boss plutôt marquant car contrairement aux autres affrontements on évoluait cette fois-ci dans un semblant de niveau (ou il y avait aussi des ennemis) et non pas dans une simple arène. Bref grosse surprise a l’époque qui montrait encore une fois que cette série avait le potentiel d'avoir un solo qui pouvait être digne d'un Mario (n'en déplaise a ceux qui continuent de penser que le solo dans Splatoon ce n'est qu'un tuto, ce qui est un belle connerie)., plié en quelques minutes avec une façon de lui faire des dommages dans sa première partie super proche de celle du premier Splatoon (mais sans le level design qui allait avec) et une seconde sympa car visuellement plus epique, mais ridiculement facile., a par le premier qu'on connait deja tous si on a suivi un peu la promo et le 4eme qui passe encore, les 2 autres sont d'une nullité affligeante, surtout celui ou on nous impose le rouleau., bien que je l'a trouve trop proche de ce qui avait été fait dans le premier et que je ne suis pas fan du fait nous imposer des armes selon les niveaux ou boss (surtout que ça n'apporte pas grand chose et que ça fait plus chier qu'autre chose), mais heureusement on peut les refaire après avec l'arme qu'on veut.C'est d'ailleurs la nouveauté principale de cette campagne, les nouvelles armes qui dans le premier n’étaient dispo qu'avec les amiibos et qu'on peut aussi faire evoluer comme celle de base une fois le jeu fini (ce qui sert pas a grand chose comme la recup des collectibles je pense, mais bon ça fera plaisir a ceux qui veulent poncer le truc a fond).(meme si un peu limité par le fait qu'il n'y ait que 3 round seulement), j'espere qu'on aura plein d'autres cartes et boss... et que Tendo aura l’intelligence de le rendre dispo en multi local sur une TV car je vois pas comment ça serait impossible a faireAh etaussi (meme si la touche ou faut appuyer sur haut/bas/droite/gauche/X/Y/B/A heu zetes serieux ?...), dommage qu'ils ne soient pas aller au bout de l'idée en ne gardant pas les scores.