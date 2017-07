Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Le Toys “R” Us d’Ehime Prefecture avait reçu 25 Bundle Splatoon 2 et 10 Nintendo Switch classiques. Résultat, 500 personnes ont fait la queue pour en avoir une. Dans un autre Toys “R” Us, il y avait une queue de 400 personnes.Même constat dans cette enseigne qui avait reçu 30 Bundle Splatoon 2 et 20 Nintendo Switch classiques. 1 000 personnes s’étaient rendues ici dans l’espoir d’en avoir une.Même si Nintendo avait mis beaucoup plus de stock que d’habitude, ceci n’a pas suffi à satisfaire la demande, beaucoup trop forte…Source : http://nintendoeverything.com/huge-lines-form-once-again-in-japan-for-switch-and-splatoon-2/