Jeux Video

Bon ben l'event de Chicago (premier événement de grande ampleur) fut une totale catastrophe, et a de nouveau prouvé si besoin est que Niantic brasse du pognon depuis un an en étant incapable de faire quelque chose de correct en terme de suivi.- event qui démarre avec 1h de retard- le monde était là, cool, sauf que ni le réseau, ni les serveurs n'ont tenu- résultat, bugs à foison, impossible de se connecter lag...- stream live de la honte avec des joueurs frustrés de ne pas pouvoir jouer et des responsables qui tentent de trouver des heureux pour la pub (aucun)- aucun challenge ne pouvait être atteint- l'une des nanas bonasses marketing qui se prend une bouteille d'eau- le CEO de Niantic au charisme d'un slip qui débarque sur la scène en annonçant qu'ils vont tenter une MAJ (en plein event), il se fait huer et se barre- Stream éteint, event annulé, les gens sont actuellement remboursésApparemment, l'event se poursuit avec ceux qui restent et tout le monde capte que la jauge de challenge est scripté et augmente même quand personne peut rien faire.Donc on imagine que le défi des légendaires sera atteint dans tous les cas.Bon j'attends de voir comment les deux balayeurs de Niantic vont réagir après toute cette merde et si y'a rien d'ici la fin de l'été, je pourrais donc effacer cette application en souhaitant que GameFreak trouve un jour un vrai développeur.