MOURIR !C'est Robert Kirkman (créateur de la bd et de la série) qui l'a dit à la Comic Con de San Diego : "Rick ne survivra pas jusqu'à la fin de la série.""Je l'ai déjà dit auparavant, Rick ne survit pas jusqu'à la fin. Il y a des années, donc vous avez probablement oublié, mais je prévois qu'il y ait plus d'histoires après sa mort éventuelle."Qu'en pensez-vous ? Pourquoi le bonhomme lache-t-il une aussi grosse info comme ça, publiquement ?

posted the 07/22/2017 at 04:37 PM by linkgar0u