Je viens de voir les 4 épisodes Netflix de Castlevania et je les ai trouvés vraiment top.On s'ennuie jamais, l'histoire est simple mais prenante, la narration change des shonen ici les mots son trash et aucune blague, c'est aussi super gore, on voit toute suite que c'est une série avant tout pour les adultes, les perso sont charismatiques avec de bonnes animations etc le seul gros défaut pour l'instant bah comme tout le monde c'est super court et c'est vraiment dommage.Moi c'est hype total, tellement hype que je me suis procuré la saga Lords of Shadow complète.J'avais déjà fait le 1 l'année dernière et je le trouve toujours aussi magnifique et c'est pour moi un des meilleurs beat em all 3D oui oui rien que ça, kojima production a la mise scène, les musiques grandioses, les boss légendaires, un casting 5 étoiles avec des stars d'hollywood, une bonne narration, un excellent système de combat, une bonne formule action exploration, une durée de vie exemplaire pour un beat em all, 0 remplissage etc une très grosse réussite.J'enchaine avec Mirror of Fate HD est pour l'instant c'est pas mal, j'en suis toujours au début avec Simon et j'aime beaucoup hâte de faire aussi le Lord of Shadow 2 qui clôture la saga LOS.J'espère vraiment un nouveau volet un jour, j'aime beaucoup cette série et elle a un gros potentiel surtout avec le Fox Engine ça peut faire très très mal.Trailer de Castlevania de NetflixTrailer de Castlevania Lords of Shadow (une tuerie !!! )Trailer de Castlevania LoS : Mirror of Fate (une sorte de prologue à LoS 2 )Trailer de Castlevania LoS 2 (vraiment hâte celui la)