Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Tout d’abord, concernant la version Xbox One, Adam Bhatti précise que cette version ne devrait pas atteindre la norme des 1080p/60fps. Du moins, actuellement, elle ne l’atteint pas.Concernant une sortie sur Nintendo Switch, il précise tout d’abord qu’il aime beaucoup la console. Cependant, il ne peut pas dire que le jeu ne sortira pas dessus, bien qu’il ne puisse confirmer que le jeu sortira dessus. Pour rappel, le jeu Pro Evolution Soccer 2018 sortira le 18 septembre prochain, sur Xbox One, Ps4, Ps3, Xbox 360 et PC…Source : http://gamingbolt.com/pes-2018-dev-xbox-one-version-will-reach-1080p60-fps-switch-version-neither-confirmed-or-denied