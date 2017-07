Gundam Versus est enfin disponible en préco pour 59.99€. Nul doute que je jeu sera moins cher lors de sa sortie.Le jeu proposera pas moins de 94 robots en eclie sur PS4Une bêta devrait arriver avant la sortie du jeu et la Hot Scramble Gundam sera en bonus de préco.Sortie prévu le 29 SeptembreJ'espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens

posted the 07/22/2017 at 02:53 PM by leblogdeshacka