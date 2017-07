Les défis de Chicago et du monde entier s se déroule en plusieurs étapes - Si les défis sont réussis, nous aurons droit à des nombreux bonus pendant plusieurs jours ainsi que l’apparition de Pokemon légendaires à travers le monde entier..Voici les différentes étapes :Le défi est autant à Chicago que dans le monde. Il faudra capturer un maximum de #Pokemon et nous avons 3 chances pour y arriver à des heures précises.- Chasse 1 :De 18h à 18h30- Chasse 2 :De 19h à 19h30- Chasse 3 :De 22h à 22h30( Si nous n’arrivons pas à avoir la médaille Gold alors nous ne débloquerons pas l’étape 2 et par conséquent, il n’y aura pas d’étape 3. )Etape qui sera possible que si nous avons réussi l’étape 1. Dans ce défi, les joueurs du monde entier n’ont rien à faire. C’est le challenge mystère réservé aux joueurs de Chicago et ils ont 1h pour y arriver de 1h à 2h du matin heure française. Ils auront lors de ce Challenge mystère à combattre un Pokemon légendaire. Si ils parviennent à le battre, ils auront la chance de pouvoir tenter de le capturer.Si les joueurs de Chicago parviennent à battre le Pokemon légendaire, alors celui-ci pourra être disponible dans les raids du monde entier de façon aléatoire du 23 au 24 Juillet donc demain et après-demain !Mis à part le gros challenge qui consiste à ce que tout le monde puisse avoir la chance de pouvoir capturer un légendaire. Différents bonus sont prévus en fonction des Pokemon capturés par les joueurs de Chicago. si ils attrapent principalement des Pokemon :* Feu : Bonus de bonbons* Eau : Bonus d’XP* Plante : Bonus de poussières d’étoiles* Electrique : Bonus de distance sur les éclosions d’oeufs* Roche : Bonus de distance sur les bonbons compagnon* Acier : Bonus de taux de rencontre de Pokemon sauvagesDe notre coté, nous allons devoir capturer un maximum de Pokemon pour augmenter la durée du bonus. Si nous avons :* Médaille de bronze : Bonus pendant 24h* Médaille d’argent : Bonus pendant 48h* Médaille d’or : Déblocage de l’étape 2. [/g](source des étapes: https://pokemongo-france.com/planning-pokemon-go-fest/)------------Pour recevoir les dernières news de PokemonGo, vous pouvez liker et vous abonnez sur cette page : https://www.facebook.com/pokemonbycoldyfubuky/--------