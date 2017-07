Selon les joueurs de Splatoon 2, les glaces sont préférables aux gâteaux. Mais entre le ketchup et la mayonnaise, quel est le plus fidèle allié de nos frites ? Ce sera à décider à l'occasion du prochain Splatfest, annoncé pour le premier week-end d'août sur Twitter. La communauté choisira sans doute la mayonnaise, le choix des gagnants.

07/22/2017