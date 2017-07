En fait je vous explique le gros problème maintenant que j'ai compris comment fonctionner le jeu en ligne, et la c'est gros carton rouge, alors que c'est le soit disant LE JEU en ligne de chez Nintendo.Alors je vais faire une petite comparaison avec Overwatch pas si absurde que ça, c'est simple Overwatch tu l'achète tu joue immédiatement avec tes potes en ligne, invitation, tchat vocal etc... au top du top.Splatoon 2 c'est plusieurs choses :5 modes de jeux (vous aller rire): c'est le mode qui vous permettra de parler avec vos amis, oui le mode Online Lounge c'est le mode privé vocal.: pareil que le Online Lounge sans vocal lol: je pense que c'est pas dur à comprendre, que le meilleur gagne,, mais il peuvent nous rejoindre mais pas forcément dans la même équipe car c'est du aléatoire.: le match pro se débloque au niveau 10 du match classique, pour être niveau 10, compté 5 6h de jeu, voir plus tout dépend avec les bras casser sur qui vous tomber en classique.La particularité du mode,pour crée une p'tite team histoire de faire les choses bien, non c'est encore aléatoire, mais avec des objectifs.: le dernier et le plus intéressant,, mais attendez car la tache est un peu plus compliquer pour arriver à la, je vous explique.Tout d'abord arriver 10 en classique (5 6h)Arriver rang B- en match prosauf que le B- pour y arriver, bah déjà faut tomber sur des bon joueurs car sinon c'est la merde, mais faut cumuler les victoires sinon votre progression se brise et vous recommencer tout lolilolol, attends attends c'est pas fini, car tout les 2h il y a une rotation de mode de jeu, et la progression n'est pas la même, donc en gros si tu arrive C+ en capture de zone et qu'il y a une rotation sur un autre mode de jeu, et bah ton C+ tu le reverra pas avant que la rotation revienne sur le mode de jeu qui est capture de zone, un gros gros bordel mal branlé, mal fichu, obligé de te forcé de jouer avec des random pendant plus de 10h 15h avant d'accéder au mode ou tu peux jouer et inviter t'es amis, c'est de la grosse merde!!! en 2017 Nintendo n'ont rien, mais rien compris.Le comble c'est que je suis persuader que Senran Kagura Peach Splash tu aura un matchmaking bien meilleur que celui ci, et ça ca crains