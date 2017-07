Également appelé Tsuki no Koibito.Très bon drama, un bon casting.A regarder sans hésiter !8 épisodes de 45min.Disponible sur anime ultime, traduit par la MS KISSA.Ce drama raconte les histoires sentimentales de plusieurs personnes évoluant dans la société japonaise. D'un coté, Hazuki Rensuke, jeune PDG, assez sévère, d'une grande entreprise immobilière et amie d'enfance avec Ninomiya Maemi qui travaille pour lui en tant que designer d'intérieur. Cependant, aujourd'hui, Maemi ressent plus que de l'amitié pour Rensuke... De l'autre, il y a Shumei Liu une chinoise à la recherche de l'amour et dont le rêve et d'aller au Japon. Un jour, elle rencontre Rensuke lors de sa venu à Shanghai et va donc lui demander de l'emmener au Japon. Sai Kazami est une personne mystérieuse, parlant couramment chinois, qui travaille dur pour Rensuke. Cependant, personne ne connaît ses ambitions et ses pensées. Il y a aussi Onuki Yuzuki, célèbre mannequin charismatique, fille d'un grand designer d'intérieur. Yuzuki a une certaine attirance pour Rensuke et est prête à tout pour l'avoir, mais il se trouve que ce dernier et le plus grand rival de son père ...