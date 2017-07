Bon drama (un peu lent et long).A regarder !11 épisodes de 36min + 1 film.Disponible sur anime ultime, traduit par la Asia Powa.C'est l'histoire de deux adolescents (Mei et Atsushi) qui font face à différents problèmes de la vie, comme la drogue, la mort et la violence. L'histoire montre leur maturité à travers ces expériences, et également leur relation. Ils semblent en effet connectés de façon magique par le "fil rouge du destin. En s’inspirant d’une populaire légende chinoise traitant du destin et plus particulièrement d’un fil rouge invisible noué par les Dieux et qui relierait les chevilles des hommes et des femmes appelés à être des âmes-sœurs, Akai Ito nous raconte l’histoire de Mei et Atsushi, nés le même jour, un 29 février, et qui vont voir leur destin se croiser et s’entrecroiser constamment au travers d’événements et d’expériences plus ou moins tragiques ou douloureux, comme si un lien invisible les ramenait chaque fois l’un vers l’autre ...