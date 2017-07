Voici des Informations concernant le jeu God of War :Cory Barlog a déclaré que la caméra se concentrerait entièrement sur Kratos durant le jeu. Ceci a pour but de se focaliser principalement sur Kratos. Les joueurs pourront également contrôler la caméra dans de multiples cinématiques, bien qu'il y ait également des zones dans lesquelles le jeu va prendre le contrôle de la caméra de vous afin de signaler un élément important.De plus, il déclare qu’il reste encore beaucoup de travail à effectuer sur le titre. A voir si cela impactera une sortie en début d’année prochaine ou non.Enfin, durant la Comic-Con 2017, Neca et Sony Interactive Entertainment Santa Monica Studio ont annoncé deux figurines à l’effigie du titre, dont une réplique de la hache et une figurine de KratosSources : http://segmentnext.com/2017/07/22/god-war-camera-will-focus-entirely-kratos-wont-pull-show-stuff/ et http://www.dualshockers.com/god-war-kratos-action-figure-replica-axe-neca/