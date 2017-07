il y a un problème sur le matchmaking non classé, en fait déjà tu peux pas inviter des personnes de ta liste d'amis, déjà rien que ça, Nintendo va te **** on est en 2017 hein bref, ensuite quand tu rejoins un de t'es pote en partie (c'est la seul solution pour rejoindre en partie) on n'est pas forcément obligé d'être dans sa team (encore une idée de merde de Nintendo qui veut qu'on paye leur online tout pourri bref).Mais en fait il y a un problème beaucoup plus grave dans le jeu en ligne, je pense que parfois vous allez remarquer qu'il y a des joueurs à la fin ils sont 0points, tout simplement parce que je remarque qu'il n'est pas dans la team de c'est pote, du coup il se laisse faire pour que c'est pote rapporte les pts en fin de partie.... mais c'est de la merde, on peux même pas reporté le joueur ou quoi que ce soit, juste subir pendant 3mn un joueur cancer.