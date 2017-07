Car le livreur en à décidé pour moi...Chronopost la blague, quand tu appelle: "on as un problème sur notre réseau de transport", vous êtes sérieux là? Chronopost livraison en 96h (et encore c'est pas sur pour lundi). La prochaine fois j'irais direct à l’entrepôt, je m'auto livre sa ira plus vite, incapables.Sa fait la 2e fois que je dois attendre comme un con tout un weekend pour un colis, Amazon Prime c'est du bidon avec Chronopost qui livre.