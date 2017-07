Dark Souls aura droit à son OST sur vinyles et perso, j'ai trop envie de me les prendre.La pochette est magnifiqueelles le sont toutesLa tracklist:La tracklist :La tracklist :Chaque vinyles sera au prix de 34.99$ en exclu surJe ne sais pas si il débite à la commande ou à l'envoi

posted the 07/21/2017 at 11:47 PM by leblogdeshacka